Kijk op kerstavond naar boven en wie weet zie je een bijzonder schouwspel

Klimaatak­koord bevat 600 afspraken om Nederland groener te maken

18:12 Een vliegtaks, een hogere benzineprijs en mogelijk een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's in 2030. Het Klimaatakkoord omvat 600 maatregelen om in 2030 de helft minder CO2 te gaan uitstoten in Nederland. Dat maakte, voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad en minister Eric Wiebes (Klimaat) vanmiddag bekend tijdens de presentatie van het akkoord.