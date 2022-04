‘Killa Kamilla’ droomde van carrière in Oekraïne, maar heeft nu hier de handschoenen opgepakt

Een maand geleden zag de toekomst van Kamilla er nog somber uit. Haar geboorteplaats Kharkov, op 30 kilometer van de Russische grens, was een van de eerste plekken die onder vuur lag na de Russische invasie. Door de beschietingen werden onder meer de ramen van haar woning zwaar beschadigd. ,,We hebben zes dagen in de kelder doorgebracht. Eerst dachten we: dit gaat vast snel weer voorbij. Maar op een gegeven moment raakte het eten op, en toen zijn we vertrokken. Het was eigenlijk niet ons plan om ons land te verlaten, maar er zat niets anders op.’’