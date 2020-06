Kille ontvangst: ‘Joodse overlevenden kregen achterstallige gasrekening voorgelegd’

Geen steun voor honderden huiseigena­ren na verzakkin­gen in Zevenaar

13:39 Zevenaarders van wie hun woning is verzakt of scheuren bevat, hoeven niet te rekenen op financiële compensatie van de gemeente. De bomen in de omgeving zijn niet de reden dat er zo'n tweehonderd woningen beschadigd zijn geraakt. Dat blijkt uit een onderzoek dat Zevenaar heeft laten uitvoeren.