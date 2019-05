Kind opvoeden? Kijk eerst naar jezelf! Vijf type ouders

Meer huurders met onvrede ondernemen actie tegen verhuurder (en het loont vaak)

18:48 Het aantal huurders dat opkomt voor z'n rechten groeit stevig. In 2018 stapten meer dan 10.000 huishoudens naar de Huurcommissie. Dat is 30 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar schoten de meldingen opnieuw omhoog. De meeste geschillen gaan over de huurprijs en de servicekosten.