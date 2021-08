Kind valt van flat in Ede, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis gebracht

In beeld PC Franeker is gespeeld! Sinds start in 1853 ging kaatstoer­nooi slechts vijf keer niet door

4 augustus Voor veel Friezen was het vandaag een feestdag. Hét kaatstoernooi van Nederland - de PC Franeker - werd voor de 168ste keer gespeeld. ,,Waar Wimbledon het hart van de tennis is, is de PC Franeker dat voor de Friese kaatssport.”