Kind verklapt hennepkwekerij op de opvang: ‘Papa heeft plantjes op zolder’

In Hengelo is op een bijzondere manier een hennepkwekerij met 450 stekjes opgerold. De tip kwam namelijk van het dochtertje van de verdachte. Het meisje sprak op de buitenschoolse opvang over ‘groene plantjes’. Haar vader stond vandaag voor de rechter.

Het was kinderlijke onschuld. ,,Bij mijn papa zijn groene plantjes op zolder’’, zei een meisje in een groep van Kids Villa, de kinderopvang in Hengelo. Door die 'gouden tip' stonden afgelopen januari verschillende agenten voor de deur bij Paul van N. (31). ,,Toen had ik de tranen in de ogen’’, aldus de verdachte vandaag in de rechtbank.

De politie ging niet direct naar zijn adres. Ze checkten eerst bij de moeder van het meisje of Van N., haar ex-partner, een hennepteler kon zijn. De vrouw beaamde dat waarna warmtemetingen volgden. Op de zolder van Van N. bleek het warmer dan bij de buren, waarna de politie tot actie overging. Agenten troffen een groene 'zee' aan stekjes.

Zwaar

Van N. bekende meteen dat het zijn stekjes waren. De relatie met zijn partner was net uit. Hij had het zwaar, ook financieel. ,,Ik zat op kistjes. Bovendien begaf mijn auto het.’’ Hij handelt alleen, zegt hij tegen de rechter en de officier van justitie. Hij experimenteerde in zijn tuin met een moederplant en sneed daarvan de stekjes af. Die kennis haalde hij van websites. ,,Heel internet staat er vol mee.’’

De apparatuur kwam van de Gamma en Marktplaats. Van N. gebruikte legale stroom, een uitzondering bij illegale hennepteelt. Hij is dan ook geen 'natuurtalent'. Van sommige stekjes verbrandden de wortels. ,,Het was amateuristisch.’’

Vergunning inleveren

Niet het ontdekken en het ruimen van de plantjes doet het meeste pijn. Van N. is lid van een schietvereniging. Hij heeft een wapenvergunning, zijn strafblad is blanco. Die vergunning kan hij nu inleveren. ,,Dat is het ergste.’’ Volgens zijn advocaat Hans Speijdel moet Van N. zijn wapens voor een lage 'dagkoers' verkopen en mag hij over vijf jaar weer schieten.