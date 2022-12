Kinder-ic's vol door griep en RS-virus, ziekenhuizen in beraad: ‘We moeten alert zijn’

Het RS-virus en de griepepidemie zorgen voor overvolle kinder-ic's. Er is nog geen sprake van een noodsituatie, maar ziekenhuizen overleggen morgen of maatregelen nodig zijn. Dat zegt Károly Illy van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Alle intensivecareafdelingen voor kinderen liggen momenteel helemaal vol, zegt beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), na berichtgeving van RTL Nieuws.

De zeven universitaire ziekenhuizen komen dinsdag bijeen voor overleg over de situatie. ,,Het is een regulier beraad over de ic-capaciteit dat we in deze periode elke week hebben’’, zegt Károly Illy. ,,Er is nog geen sprake van een tekort. De situatie is niet super-urgent, maar we moeten wel alert zijn en kijken of maatregelen nodig zijn.’’

Verpleegkundige in het Leids Universitair Medisch Centrum Renze Jongstra zegt dat de problemen vergroot worden, doordat in onze buurlanden ook geen bedden vrij zijn om patiënten over te nemen. De nijpende situatie is ontstaan, doordat er al jaren te weinig verpleegkundigen zijn, zegt Jongstra.

Extra bedden

Om alle kinderen toch een plek te geven, worden er extra bedden bij gezet, waardoor een verpleegkundige meer patiënten moet helpen dan gewenst, of er worden ic-verpleegkundigen overgeplaatst van de volwassenenafdeling of de afdeling voor pasgeboren baby’s. ,,Dat is echter niet wenselijk voor de patiënt en ook niet goed voor de werkdruk die de verpleegkundigen ervaren.”

De ic’s voor kinderen liggen in de winter altijd voller dan in andere seizoenen, zegt Jongstra, maar dit jaar lijken er meer kinderen te zijn met luchtweginfecties. ,,Ic’s bellen constant met elkaar om te vragen naar vrije bedden. Zodra er een bed vrij is, wordt het weer opgevuld.’’

