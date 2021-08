Kinderboerderij slaakt hartenkreet nu hangbuikzwijn Sjaak zwaargewond is: ‘Corrigeer je kinderen!’

Juf Sabine geeft les aan een megaklas: liefst 51 (!) kinderen zitten bij haar in groep 8

25 augustus Het lerarentekort zorgt voor een bijzondere start van het schooljaar op De Boeier in Lelystad. Omdat een sollicitant op het allerlaatste moment afzegde, heeft de school plots een megaklas met 51 kinderen. Juf Sabine geeft nu les in een extra groot lokaal, waarvoor speciaal een tussenmuur is verwijderd.