Kinderdijk weet hoe het is als Unesco over je schouder meekijkt: ‘Houdt ons ook scherp’

video Grens Romeinse Rijk is nu werelderf­goed: dit is waarom dat zo bijzonder is

8:52 Minder zichtbaar dan de Taj Mahal of zelfs de molens bij Kinderdijk, maar vanaf dinsdag is ook de Nederlandse Limes (de noordgrens van het Romeinse Rijk) werelderfgoed. Een eretitel, vindt de Utrechtse archeoloog Erik Graafstal. ,,Maar het wordt hier nooit zo druk als in Giethoorn.’’