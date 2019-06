Kinderen hebben juist tijd zónder ons nodig, om stiekeme dingen te doen

Anniko van Santen Van dieren naar criminelen: ‘Samenwer­ken met WNF is niet heel anders dan met politie’

6:02 Anniko van Santen (48) denkt er niet over te stoppen met Opsporing Verzocht. ,,Het is een weegschaal met aan de ene kant een bak verdriet en rotzooi en aan de andere kant de wetenschap dat je daar iets tegen kunt doen. Die is nu nog in balans.’’