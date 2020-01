Kinderen kregen vorig jaar het vaakst de namen Emma en Noah

Voor meisjes is ook de naam Mila populair, die staat op de tweede plaats en is 671 keer aan een kindje gegeven. Sophie blijft in trek. Sinds vorig jaar 'lopen' er weer 645 meisjes extra in ons land rond met die naam. De populairste meisjesnaam uit 2018, Julia, belandde in 2019 op nummer 5: 630 meisjes kregen die naam.

Bij de jongens werden vorig jaar 717 baby's Daan genoemd, die naam belandde daarmee op de tweede plek. De naam Lucas (in 2018 op 1) doet het ook nog steeds goed en staat nu op plaats 3.