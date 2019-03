Kinderen spanden ducttape waardoor Marijn (20) op scooter onderuit ging

Jansen reed vanaf haar werk in Arnhem-Zuid nietsvermoedend naar huis door het park en kwam even na 19.00 uur plots ten val door de tape. Die was lastig te zien in de schemering. Haar snorscooter liep fikse schade op, Jansen bleef op wat beursheid na ongedeerd. ,,Ik heb nog veel last van mijn spieren. Maar het had ook anders kunnen aflopen”, zei ze gisteren. Ze liet weten ‘ontzettend geschrokken te zijn’ van deze ‘misselijkmakende grap’ en deed aangifte. Via Facebook zochten Jansen en haar vriend naar getuigen.