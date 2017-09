Kinderen vaker betrokken bij verkeersongeluk: kijk hier waar

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar raken 18 procent vaker betrokken bij verkeersongevallen, in vergelijking met vier jaar geleden. Volgens politie en verzekeraars is sprake van ‘een zeer zorgelijke trend’. Wegen en fietspaden zijn overbelast.

In de eerste helft van 2017 waren bijna 3.100 kinderen en tieners betrokken bij een ongeval. In dezelfde periode in 2014 bleef dat aantal steken op zo’n 2.600. Dat blijkt uit cijfers die het AD heeft opgevraagd bij verkeerskundig ict-bureau VIA, dat gegevens verzamelt over verkeersongevallen in Nederland. Zoom in op de kaart om op straatniveau te bekijken waar bij jou in de buurt kinderen betrokken raken bij ongelukken en om te zien of daar slachtoffers bij zijn gevallen.

Hoewel het aantal gewonden afneemt, is er volgens politie en verzekeraars sprake van ‘een zeer zorgelijke trend’. Zij willen daarom meer toezicht op 50-kilometerwegen in de ochtendspits, extra voorlichting over verkeersgevaren in de eigen buurt en dat wegen veiliger worden ingericht.

Overbelasting

Quote Enorme massa’s leerlingen beginnen tegelijk Politiechef Egbert-Jan van Hasselt Voornaamste oorzaak voor de toename is volgens landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt ‘overbelasting’ van wegen en fietspaden. ,,Doordat onderwijsinstellingen steeds groter zijn, gaan er steeds dikkere verkeersstromen richting scholen. Enorme massa’s leerlingen beginnen tegelijk.’’ Hij benadrukt dat het aantal brom- en snorfietsen onder jongeren enorm is toegenomen en dat ook al het andere verkeer de laatste jaren drukker is geworden doordat het economisch steeds beter gaat.

Tussen 1 januari 2014 en 22 augustus 2017 waren ruim 20.000 kinderen tussen 4 en 18 jaar betrokken bij ongevallen. Zij bestuurden een fiets, bromfiets of namen als voetganger deel aan het verkeer. Zo’n 9.500 kinderen en tieners zijn als slachtoffer geregistreerd: 99 procent raakte gewond en bij 1 procent is een verkeersongeluk hem of haar fataal geworden.

Op een gemiddelde doordeweekse dag zijn bijna drie keer zoveel kinderen bij ongevallen betrokken dan op in het weekend. Bijna een kwart van de ongelukken gebeurt op de zogenaamd ‘veilige’ 30-kilometerzones; tweederde op wegen waar je vijftig mag. ,,Auto’s en fietsen moeten op 50-kilometerwegen veel vaker van elkaar gescheiden worden’’, vindt de politiechef. Ondanks de grote risico’s is op bijna de helft van die wegen géén apart fietspad. Van Hasselt doet ook een ‘dringend beroep’ op automobilisten. Ongevallen zijn volgens hem ‘te voorkomen’ als we ‘rekening houden met het onvoorspelbare gedrag van jonge fietsers’. ,,Als er een groepje scholieren voor je fietst, houd dan in. Dat kost je nog geen twee seconden. Leef je in, je bent zelf ook jong geweest.’’