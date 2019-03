Kinderen voor tweede keer onwel tijdens gymles

OM: ‘Veel bewijs viervoudi­ge moord Enschede, maar nog onduide­lijk wat binnen is gebeurd’

13:47 Alle drie verdachten van de viervoudige moord vorig jaar in Enschede blijven vastzitten. Er is volgens het Openbaar Ministerie overtuigend bewijs voor moord of doodslag, maar het blijft nog onduidelijk wat er precies is gebeurd op de plaats delict. De verdachten zwijgen maar er zijn voetafdrukken met bloed gevonden die ‘naadloos’ passen bij de schoenen van de verdachten.