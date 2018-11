‘Kinderen Zaanstad willen roetveegpiet’

Volgens Van der Does zijn in de aanloop naar de debatavond tweehonderd Zaanse kinderen ondervraagd over de goedheiligman. Als het gaat om de intocht, dan moeten we ‘vooral gek doen, met veel dansen en muziek‘, zei ze. De kleur van de pieten koppelen zij volgens de Kinderombudsman vooral aan het verhaal over Sinterklaas. ,,En daarin komt Zwarte Piet door de schoorsteen binnen, dus is er een voorkeur voor roetveegpieten.”