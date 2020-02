Kinderen zitten veel te veel binnen: ‘Hop, naar buiten ook al raast storm Dennis over het land!’

En daar ligt een belangrijke rol voor ouders. Er zijn verschillende verklaringen voor het steeds minder buitenspelen. De grootste vijanden blijken de televisie, tablet en smartphone. Kinderen brengen ruim een derde van hun vrije tijd turend naar een scherm door. Maar daarnaast spelen bezorgde ouders een grote rol. Ze willen wel dat hun kinderen naar buiten gaan, maar durven ze niet alleen te laten. Ook hebben ze het vaak te druk of te weinig energie om zelf mee te gaan.



Tot slot is verstedelijking een probleem. Er is simpelweg steeds minder groen te vinden in dichtbevolkte gebieden. Kelderman vindt dat echter geen excuus. ,,De natuur is altijd en overal om je heen, als je er maar aandacht voor hebt. Haal je kind op met de fiets en stop even wanneer je blaadjes op de grond ziet liggen. Laat ze beestjes zien die er tussendoor krioelen. Ga naar buiten als het hard regent en laat je kind alsjeblieft in zoveel mogelijk plassen stampen.’’