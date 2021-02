Kinderfeestje in Enschede eindigt in bloedbad, man steekt vriendin 44 keer

Een kinderfeestje op de Blankenborghoek in Enschede eindigt in een bloedbad, als Wouter C. (41) zijn vriendin 44 keer met een mes steekt en halfdood in de keuken achterlaat. Officier van justitie Gerjan Jansen eist 5 jaar cel en tbs met voorwaarden.

Terwijl hulpdiensten vechten voor het leven van de neergestoken vrouw, belt C. op zondag 7 juni 2020 aan bij de woning van zijn tante, een flink stuk verderop in Enschede. Hij is er al jaren niet op bezoek geweest en zijn neef die opendoet, herkent hem in eerste instantie ook niet. C. zegt tegen zijn neef dat hij zijn vriendin heeft vermoord met een mes. Dat hij niet kon stoppen met steken en een fiets wil om te kunnen vluchten.

Tante

De neef ziet dat de handen van C. rood zijn van het bloed en neemt hem mee naar boven, waar zijn tante ligt te slapen. Aan haar vertelt C. hetzelfde verhaal. Na het bezoek aan zijn tante loopt C. weer terug naar de woning op de Blankenborghoek. Daar wordt hij aangehouden.

Quote De blik in zijn ogen… Het was niet de Wouter die ik kende

Mocht zijn eigen kinderen niet zien

Tegenover rechter Sandra Huisman en haar collega’s vertelt C. maandagmiddag dat hij grote stukken van de film kwijt is. Van de vele messteken weet hij niets meer, net als dat hij bijna niets meer zegt te weten van zijn wandeltocht naar zijn tante. Wel weet C. dat hij die dag steeds ‘verdrietiger’ werd.

Reden daarvoor was een combinatie van zaken die hem bezighielden. Gedoe omdat hij zijn eigen kinderen niet meer mocht zien, onzekerheid over zijn baan in het onderwijs en ‘schoonouders’ die aankondigden dat een in huis geplande verbouwing plots wel in de schoolvakantie plaats zou hebben, terwijl hij die tijd hard nodig had voor rust. Pogingen om dat met zijn vriendin te bespreken, liepen op niets uit uit. Dat weet C. nog wel.

Quote Ik wil nog steeds een toekomst met hem Slachtoffer

‘Ogen waren anders’

Volgens de vrouw greep C. haar plots van achteren beet toen het bezoek van het kinderfeestje weg was. Ze probeerde zich met haar handen te beschermen terwijl haar vriend haar als een waanzinnige blijft steken. Dat hij uiteindelijk zonder iets te zeggen wegging, deed haar nog meer pijn.

„De lieve Wouter die ik ken, was er op dat moment niet. Zijn ogen waren heel anders, niet zoals ik het van hem ken”, zegt ze in de rechtszaal. Via mediation had de vrouw gesprekken met de man die haar bijna doodde, en kwam tot een conclusie die niet iedereen in haar omgeving accepteert. Ze wil verder met C.: „Zijn verontschuldigingen en emoties waren zo echt dat ik hem geloofde. Ik wil nog steeds een toekomst met hem.”

Psychische stoornis

Over die beslissing van de vrouw heeft officier van justitie Jansen geen mening. Hij heeft wel een mening over het geheugenverlies van C. en wijst erop dat deskundigen niet uitsluiten dat het geheugenverlies door de heftigheid van het gebeurde zelfgekozen is.

Jansen denkt ook niet dat C. een vorm van autisme heeft, zoals hij zelf zegt, maar een psychische stoornis heeft. Deskundigen vrezen voor een herhaling als de man niet een gedwongen behandeling ondergaat. Advocaat Janbart Kalk stelt voor om het definitieve oordeel uit te stellen en zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen.

Uitspraak over twee weken.