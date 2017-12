Kinderombudsvrouw: fiets en laptop voor arme kinderen zijn lapmiddelen

Dat concludeert de Kinderombudsvrouw in het rapport 'Alle kinderen glansrijk', dat vandaag verschijnt. Voor het eerst is uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe kinderen uit arme gezinnen hun leefsituatie ervaren. Daaruit blijkt dat ze continu bezig zijn met de situatie van hun ouders en welke keuzes ze kunnen maken. ,,Ze kunnen niet meer vooruitdenken. Deze kinderen zien hun ouders de hele dag folders uitpluizen voor waar ze het beste eten kunnen halen'', verklaart Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.



De kinderen voelen continu financiële druk, maar ervaren ook minder liefde en aandacht van hun ouders. Ze merken dat hun vader en moeder veel aan hun hoofd hebben, doordat ze niet weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. In sommige situaties zijn de ouders hun baan kwijtgeraakt, is één ouder ziek geworden of arbeidsongeschikt geraakt. De consequentie is dat ze prikkelbaar zijn en zich minder bekommeren om het wel en wee van hun kinderen.