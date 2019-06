Kinderombudsvrouw: ‘Zorgen om kinderen die op vakantieparken wonen’

Fort Oranje

,,Niemand heeft zicht op deze kinderen. We weten niet hoe het met ze gaat, terwijl er volgens betrokken partijen reden is om aan te nemen dat een deel van deze kinderen opgroeit onder moeilijke omstandigheden", schrijft Kalverboer aan de Nederlandse burgemeesters. De Ombudsvrouw begon zich zorgen te maken toen ze het beruchte en inmiddels ontruimde vakantiepark Fort Oranje in Zundert bezocht. ,,Bij een gezin dat we daar aantroffen was sprake van diepe armoede, de nog jonge kinderen waren vuil en vertoonden zorgelijk gedrag. De caravan was oud en stuk, er was sprake van overbewoning en de directe leefomgeving was vervuild. Ik ben zeer geschrokken van de situatie waarin deze kinderen opgroeiden.”