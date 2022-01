Kinderrechtenorganisatie slaat alarm: niet altijd juiste zorg bij uithuisplaatsing

Man die Tamar doodreed is onvindbaar, opgestuur­de boete komt onbetaald retour

De man die betrokken was bij het doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken, is onvindbaar. De boete van 1500 euro die hij kreeg, kwam onbetaald en onbestelbaar retour. De man woont in Duitsland. Maar waar, is nu een raadsel.

13 januari