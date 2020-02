Kindje (1) beleeft horrornacht in Brabant: 'Heel de hal zat onder het bloed’

Op de drempel van de voordeur zitten nog enkele bloeddruppels, in de hal zijn het vervolgens de roetzwarte voetstappen die domineren. De sporen zeggen eigenlijk alles over de zware nacht die een jong stel in Nuenen achter de rug heeft. Zondag werd de man eerst mishandeld met een ploertendoder, een uitschuifbare metalen wapenstok. Midden in de nacht vloog vervolgens de auto op de oprit in brand. „Ik heb hier in de hal sindsdien al weet ik veel hoe vaak gepoetst”, vertelt de vrouw bijna verontschuldigend. „Ik kan elke keer weer opnieuw beginnen.”