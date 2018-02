'Kipcash’-zaak: Drie jaar cel voor smokkel crimineel geld via rollades

In de zogenaamde ‘Kipcash’-zaak werden de rollades als bevroren lading in containers verscheept en naar de Antillen gesmokkeld. Op die manier werden miljoenen aan crimineel geld witgewassen.



Van Rey is eigenaar van een vleesbedrijf in Roermond en heeft toegegeven het geld te hebben verpakt. Zijn werkwijze was volgens justitie ingenieus. Van Rey kookte de kip, totdat het vlees uit elkaar viel. Het contante geld werd vacuüm in plastic verpakt.



Het geld werd in het vlees gestopt en vervolgens tot een rollade gemaakt. Op die manier werd zeker 6 miljoen euro verstopt. In juni 2015 sloegen speurhonden aan bij een van de transporten.