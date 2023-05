‘Kippenvel’ na hamburger van kweekvlees, Mosa Meat gaat er honderdduizenden per jaar maken

Bestuursvoorzitter Maarten Bosch biedt de consumenten graag een manier om vlees te eten zonder de grote impact op klimaat en milieu. En zonder dieren te hoeven slachten. ,,Dit is duurzaam én diervriendelijk", aldus Bosch. Mosa Meat kweekt vlees op basis van rundercellen. Omdat het vlees buiten het dier om groeit, is het straks niet meer nodig om honderden miljoenen dieren per jaar te slachten.



De kweekvleesburger van Mosa Meat bestaat voor tweederde uit gekweekte spier- en vetcellen uit het laboratorium. Alle cellen zijn vermeerderd uit diercellen die als biopt uit drie glanzend bruine Limousin-koeien zijn gehaald: Rosa, Mona en Maya. Het overige derde deel van de hamburger bestaat uit soja-bestanddelen.



Van Wolde: ,,Dit is historisch. We hoeven voor een goede burger straks dus geen dieren meer pijn te doen. En we hoeven geen hopen mest meer te produceren. Het is gezond, en het mooiste van alles: het komt gewoon uit Maastricht.”



De nieuwe productielocatie telt 2760 vierkante meter. Plannen voor een vijfde productievestiging, waar miljoenen burger per jaar kunnen worden gemaakt, liggen klaar. Dat lijkt veel, maar alleen in Nederland verorberen liefhebbers jaarlijks al 400 miljoen hamburgers. Om alleen die burgers te vervangen door gekweekt rundvlees, is dus nog veel capaciteit nodig.