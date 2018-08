Klaas Otto: Geld niet witgewassen, 'beheerde het'

'Misser dat Brech niet eerder in onderzoek is meegenomen'

13:26 Verdachte Jos Brech had vanwege een opgebiechte zedenzaak al veel eerder in het vizier moeten komen. Dat stelt misdaadjournalist Peter R. De Vries, die nauw betrokken is bij de zaak-Nicky Verstappen. ,,Bij de familie heerst ook het gevoel: potverdorie, die zaak had toen al opgelost kunnen worden.''