‘Klanten lopen weg bij Albert Heijn, lege schappen kosten tientallen miljoenen’

De stakingen in de distributiecentra van Albert Heijn kosten de grootgrutter handen vol geld. AH is al zeker 35 tot 45 miljoen euro omzet misgelopen, stelt databureau Hiiper tegenover de NOS .

Medewerkers van vijf distributiecentra van Albert Heijn zijn al sinds 23 april aan het staken voor meer loon. Sinds die tijd zijn de schappen in veel filialen steeds verder leeggelopen. Dat raakt de omzet van de grootste supermarktketen van het land inmiddels flink. Minder Nederlanders doen bij AH hun boodschappen, ook besteden ze minder.

Volgens Hiiper is afgelopen week liefst 12 procent van de omzet - gemiddeld 350 miljoen euro per week - inmiddels weggevallen. ,,De omzetdaling is relatief ten opzichte van de concurrentie”, stelt Joep Smeets van Hiiper tegenover de NOS. ,,En de gemiddelde fluctuaties in de supermarkt zijn op weekbasis niet zo groot. Bij dit soort bedragen heeft dat een grote impact.”

Loonconflict

De tekorten zijn het grootst in de noordoostelijke provincies en het zuidwesten van het land. ,,Daar is het aantal klanten in de onderzochte periode met 10 procent gedaald.” Landelijke haalde Albert Heijn afgelopen week landelijk 7 procent minder klanten binnen.

Voor zijn berekening vergeleek Hiiper de omzet van de supermarkt in de laatste zeven dagen van de stakingen met die een week daarvoor. ,,Normaal gaat het om zo’n 19 euro per mandje, dat bedrag zie je in die zeven dagen teruglopen,” zegt Smeets.

Oorzaak van de stakingen in de distributiecentra is een loonconflict met de directie. De medewerkers willen er fors salaris bij, zeker 10 procent. Toen de onderhandelingen stuk liepen, riepen vakbonden FNV en CNV vervolgens op tot een staking. Werknemers van de AH-distributielocaties in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Pijnacker en Tilburg legden daarop het werk neer.

Stakingen opgeschort

Er zit echter weer schot in de zaak. Aankomende maandag gaan directie en bonden weer om tafel, werd gisteren bekend. FNV en CNV hebben daarop hun stakingen opgeschort. Het duurt echter zeker enkele dagen voordat de schappen bij Albert Heijn weer gevuld zijn.

De handreiking voor een nieuw gesprek kwam woensdagavond, vertelt CNV-onderhandelaar Roel van Riezen. ,,Dankzij de druk van alle stakers was Albert Heijn uiteindelijk bereid onze eisen om weer aan tafel te komen in te willigen. Ik verwacht dat we er wat de overige punten betreft straks snel uit zijn.”

Eerder deze week weigerden de bonden een nieuw, verhoogd loonbod van 10 procent. Daarvoor werd een voorgestelde verhoging van 8 procent afgewezen.

Albert Heijn, onderdeel van Ahold Del Haize, heeft een marktaandeel van 35 procent in ons land. De nummer twee, Jumbo, moet het doen met 21,5 procent.

