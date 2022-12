Klantenkring van veroordeelde pornohandelaar Mr. Dark ontvangt waarschuwing

De 35-jarige pornohandelaar Michael M. uit Barendrecht werd twee jaar geleden aangehouden voor onder andere het handelen in extreem gewelddadige porno (gruwelporno) en kinder- en dierenporno. De computers van verdachte zijn hierbij in beslag genomen en zijn ‘Darkscandals’-sites zijn offline gehaald. Hij bood daarop zo’n tweeduizend films aan. Die hadden even gruwelijke als veelzeggende titels als ‘Guy is fucking a passed out girl’, ‘Soldiers forcing village couple to fuck in front of them’ en ‘Dog tries to fuck girl while she blows her friend’.