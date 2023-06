Klassiek en komisch, ondanks een valse start ontwikkelde Willem Nijholt (1934-2023) zich tot een veelzijdig acteur

Verras­sings­be­zoek Ta­ta-jongeren aan Greenpeace: ‘Cancelen doet pijn’

Een grote groep jonge werknemers van staalbedrijf Tata Steel heeft donderdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Greenpeace in Amsterdam. ,,Laten we samenwerken aan een groene toekomst, in plaats van tegenover elkaar te staan’’, zegt Eduard Ingen Housz, bestuurslid van initiatiefnemer Young Board.