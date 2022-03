Klein stukje geluk in zware oorlogstijd: Oekraïens gezin krijgt hele verdieping ter beschikking

Fonteijn is een voormalig inwoner van Tricht en Culemborg die zeven jaar geleden zijn geliefde tegenkwam tijdens Koningsdag in Amsterdam. Zij werkt in Kiev voor een Nederlands bedrijf. Een fijn samenleven in Oekraïne volgde, elf maanden geleden bekroond met de geboorte van een tweeling. Een goed leven, tot donderdag de 24ste februari. ,,We wonen net buiten Kiev, maar wel dicht bij twee legerbases. Om vijf uur in de ochtend werden we wakker van raketinslagen en toén wisten we dat het goed mis was.”