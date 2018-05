Kleine zwembaden dreigen ten onder te gaan

Nederland telt ruim 2.500 zwembaden, van grote publieke baden tot kleinere baden in hotels, bungalowparken en sportscholen. Volgens Meijer is het Nederlandse zwemwater op dit moment veilig. Beheerders van baden moeten nu al dagelijks het chloor- en zuurgehalte van het water meten. ,,Door de strengere regels wordt het vanaf 2021 iets veiliger”, aldus Meijer.



De zwembaden zijn straks in totaal 4,1 miljoen euro per jaar extra kwijt aan extra metingen, blijkt uit berekeningen in opdracht van het ministerie. Sauna- en wellnesscomplexen tasten diep in de buidel: die moeten jaarlijks ruim 2.100 euro extra neertellen. Voor eigenaren van zwemvijvers lopen de extra kosten op tot 16.000 euro per jaar.



,,Vooral kleine zwembaden kunnen in de problemen komen'', waarschuwt Meijer. ,,Bijvoorbeeld bij campings. Die moeten fors meer investeren in extra monsterafnames.”