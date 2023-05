Kletsnatte lente van 2023 komt in de top 10, maar heeft (echt waar) ook voordelen: ‘Natuurlijk is dit fijn!’

De lente van 2023 staat nu al in de top 10 van natste lentes ooit gemeten. Bij Rijkswaterstaat zijn ze blij, want het IJsselmeer ‘zit lekker vol'. Maar ook de muggen vieren al vroeg een feestje in onze slaapkamers. De voor- en nadelen van de kletsnatte lente op een rij.

Een natte lente is fijn, want:

De nationale regenton zit vol

Er viel de afgelopen dagen zo veel regen dat het gemiddelde neerslagtekort in Nederland - dat dinsdag nog 11 millimeter bedroeg - woensdag op 0 stond, meldt Weeronline. De meteorologen spreken van een natte lente: er viel tot nu toe 210 millimeter regen. 2023 staat hiermee in de top 10 van natste lentes ooit gemeten.

,,Die extra regen is voor ons natuurlijk fijn”, vertelt Suzanne Maas, woordvoerder bij Rijkswaterstaat. Op deze manier lukt het de watermanagers namelijk om de watervoorraad in Nederland goed op peil te houden . ,,Half april hebben we zelf de stand van het IJsselmeer verhoogd, door water vanaf de IJssel daarnaartoe te laten stromen. Zo houden we de nationale regenton, zoals we het IJsselmeer altijd noemen, lekker vol voordat de zomer echt begint.” Mocht die zomer weer heel droog worden, dan is de uitgangspositie goed.

Natuurlijk, zegt Maas, zou ze liever op het terras in de zon zitten dan met een paraplu over straat te moeten. Maar de watermanagers klagen niet. Op 10 mei vorig jaar stroomde er maar 1400 kubieke meter water per seconde door de Rijn, dat is nu 2300 kubieke meter. ,,Een extra appeltje voor de dorst. We houden water vast waar het moet en kan. Mocht er toch teveel zijn, dan gaat het naar zee.”

Er groeit weer mos in het Oosten

Ook Staatsbosbeheer is blij met het natte voorjaar. ,,Het is een zegen dat het groeiseizoen niet met een tekort begint’’, zegt Henk-Jan van der Veen. Hij is boswachter in Twente en spreekt van een ‘enorm verschil’ met vorig jaar. Toen was er in mei bijna een droogterecord. ,,Op de uitgedroogde zandruggen bij de Duitse grens groeit nu eindelijk weer wat mos’’, klinkt het opgelucht. We boffen volgens Van der Veen ook met het soort buien. ,,Bij een zware bui dringt de regen maar zo'n 5 tot 10 centimeter de grond in. Met de gestage regen die de we afgelopen weken hebben gehad, wordt het water veel beter opgenomen in de grond.”

Wie klaagt over het ‘te natte’ voorjaar moet volgens hem beseffen dat we de afgelopen jaren zijn verwend met zomerse temperaturen in april en mei. ,,Het voorjaar dat we nu hebben, was dertig jaar geleden normaal. Lekker grillig met regelmatig regen.’’

Volledig scherm Ondergelopen deel van het station in Haren. © ProNews Producties

Een natte lente is een gruwel, want:

Tunnels lopen onder

Een parkeergarage in Malden (Gelderland) liep vol water, tunnels in Eindhoven leken slootjes en het perron van een station in Haren verzakte bijna. Op een plek waar een wolkbreuk plaatsvindt, kan in een uur zo 70 tot 80 liter regen per vierkante meter vallen. Afgelopen weekend waren de omstandigheden ‘perfect’ hiervoor: vochtige lucht, een onstabiele atmosfeer (de lucht kon makkelijk snel stijgen) en er stond weinig wind waardoor de buien zich langzaam verplaatsten. Volgens adviesbureau Weather Impact gaan we zulke extreme buien vaker zien. ,,Door klimaatverandering zullen weersextremen toenemen: grote hoeveelheden neerslag in één keer en langduriger drogere periodes. De laatste jaren zien we van beide veel voorbeelden

Er zitten nu al muggen in je slaapkamer

Hebben de muggen je al in het vizier gehad? Het warme en regenachtige weer is als een vakantieresort voor ze. Op plekken met stilstaand water - bijvoorbeeld een regenton - kunnen komende tijd eitjes gelegd worden. ,,Muggen zijn koudbloedige insecten’’, legt Sander Koenraadt, universitair hoofddocent Medische & Veterinaire Entomologie aan de Wageningen Universiteit uit. Hij is gespecialiseerd in muggen. ,,Dat betekent dat ze zelf geen lichaamswarmte produceren. Ze zijn dus afhankelijk van warm weer. Hoe warmer, hoe sneller muggenlarven zich kunnen ontwikkelen.’’ Het is begrijpelijk dat je met dit klamme weer de ramen open wil gooien. Maar zet er dan een hor voor, tipt hij.

Flink ontspoord

Veel akkerbouwers zijn ook niet blij met het natte voorjaar. ,,In enkele regio’s is de situatie flink ontspoord’’, zegt Tineke de Vries van LTO Nederland. ,,In het noorden van Groningen (Roodeschool), in de veenkoloniën en in Gelderland is er heel veel regen gevallen. Dat zorgt voor schade: zo zijn aardappelen aan het rotten’’, weet de voorzitter van de vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente.

De buien verstoren ook het pootseizoen. ,,Veel nieuwe aardappelen moeten nog de grond in en dat is laat. Bij ons in Noord-Friesland hebben we nog geen kwart gepoot’’, vervolgt De Vries. Toch wil ze niet alleen klagen. ,,Vorig jaar duurde het lang voordat alles opkwam maar door het vochtige, warme weer van de afgelopen dagen kiemt het pootgoed snel. Dat is dan weer een voordeel.’’

