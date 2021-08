Klimaatpanel VN: Klimaatverandering extreem snel, de mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak

VideoIn zeker tweeduizend jaar tijd is het klimaat niet in zo’n rap tempo veranderd. De oorzaak is volgens de onderzoekers van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, ‘onmiskenbaar’ de mens. Alleen drastische maatregelen, zoals een forse beperking van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen voorkomen dat we te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. ‘Code rood voor de mensheid’, schrijft de VN.

,,Het is een garantie dat het erger wordt”, stelt co-auteur en klimaatonderzoeker Linda Mearns. ,,Ik zie werkelijk geen enkele plek op aarde waar het veilig is. Nergens om je te verschuilen.” Het rapport van moet de doodsklap zijn voor kolen, olie en gas, luidde de eerste reactie van VN-chef António Guterres op het vandaag gepresenteerde klimaatrapport. Het geeft volgens Guterres aan dat de fossiele brandstoffen de aarde verwoesten en het rapport geeft de mensheid de waarschuwing ‘code rood’.

Het rapport stelt dat het doel om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan 1,5 graad al in 2030 niet meer haalbaar is. Dat is tien jaar eerder dan het panel zelf eerder had ingeschat. De klimaatdeskundigen zeggen dat het afgelopen decennium waarschijnlijk de warmste periode was in de afgelopen 125.000 jaar. Door een combinatie van uitstoot en ontbossing zit de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer op een niveau dat ongeveer 2 miljoen jaar niet is gezien. De aarde kan zo snel opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Bovendien is het stijgen van de zeespiegel door de opwarming van de aarde onomkeerbaar, stellen de wetenschappers. Over een dertig jaar, halverwege deze is, zal de zeespiegel 15 tot 30 centimeter gestegen zijn.

De verwachting is dat tropische stormen natter en heviger zullen zijn, de permafrost verder en sneller smelt en extreme hittegolven die elke vijftig jaar voorkwamen, nu twee keer per zeven jaar zullen toeslaan. Extreem weer zal vaker op meerdere vlakken tegelijk impact hebben, zoals nu in Californië te zien is, waar nu een hittegolf, droogte en natuurbranden zijn.

De toegangsweg naar het dorpje Bergen stond vorige maand onder water door de hoge waterstand van de Maas. Nederland zal vaker te maken krijgen met extreem weer, voorspellen klimaatonderzoekers.

Aan de presentatie van het rapport ging wekenlange berichtgeving vooraf over dodelijke overstromingen, hittegolven en enorme natuurbranden in delen van Europa. Daar wordt komende november een grote internationale klimaattop gehouden in Glasgow, COP26. Die bijeenkomst wordt gezien als de belangrijkste klimaattop sinds de klimaatconferentie van Parijs in 2015. Toen spraken landen af zich te zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken, bij voorkeur tot 1,5 graad en maximaal 2 graden.

Milieuorganisatie Greenpeace zegt in een eerste reactie dat een nieuw kabinet in het regeerakkoord moet besluiten om het klimaatdoel voor Nederland op te hogen, in lijn met de opwarming van de aarde. ,,Het nieuwste rapport is kristalhelder en geeft een duidelijke waarschuwing wat ons te wachten staat, als we nu niet snel en ingrijpend handelen. Dit is het moment om de handen ineen te slaan en in actie te komen. We moeten naar deze wanhoopskreet van de klimaatwetenschap luisteren”, zegt de milieuorganisatie.

Volgens Greenpeace maakt ‘het wereldwijde politieke onvermogen’ om de uitstoot van fossiele brandstoffen naar beneden te brengen nu al slachtoffers. ,,Overstromingen, grote bosbranden en droogtes, overal worden gemeenschappen getroffen door extreem weer. Dit rapport mag niet verstoffen op de plank terwijl onze politici eindeloos formeren”, aldus de organisatie.

Quote Dit rapport is kristalhel­der en geeft een duidelijke waarschu­wing wat ons te wachten staat Greenpeace

Voor het rapport hebben wetenschappers duizenden internationale klimaatonderzoeken geanalyseerd die in de afgelopen acht jaar zijn verschenen. Op basis daarvan zijn vijf scenario’s gemaakt die elk een andere toekomst laten zien, afhankelijk van wanneer begonnen wordt met het terugdringen van broeikasgassen en in welke mate dat dan gebeurt. Politici kunnen deze scenario’s gebruiken om keuzes te maken.

Voor het eerst zijn die gevolgen door het IPCC ook regionaal in kaart gebracht. Klimaatverandering manifesteert zich immers niet overal hetzelfde. Sommige gebieden worden warmer en droger, andere juist natter. Landen als Nederland zullen vooral met zeespiegelstijging te maken krijgen. Gelijk met het rapport wordt vanochtend een website gepresenteerd waar mensen naar gegevens over hun specifieke regio kunnen zoeken.

Hittegolven

De economische en sociale gevolgen van extreem weer zijn volgens het IPCC relatief groter dan die van andere manifestaties van klimaatverandering. In het rapport wordt stilgestaan bij mogelijkheden om extreem weer te voorspellen en naar natuurlijke mechanismen die tot extreme weersomstandigheden kunnen leiden.

Het IPCC is in 1988 opgericht door de VN en heeft sindsdien vijf klimaatrapporten uitgebracht. Het rapport van maandag is onderdeel van een omvangrijker rapport dat volgend jaar verschijnt. In het IPCC zitten vertegenwoordigers van 195 landen die experts en wetenschappers opdracht geven om analyses uit te voeren.

Wat denk jij?

