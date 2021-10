Klimaatwappies? Het zal wel. Hup Extinction Rebellion!

Klimaatre­bel Harry (63) zet zelfs familie­band op het spel: ‘Mijn vrouw ging bij me weg na mijn eerste arrestatie’

10 oktober Harry Willemse is business consultant en sinds ruim een jaar ook klimaatactivist bij Extinction Rebellion. Al vier keer ketende de Rotterdamse zestiger zich voor de goede zaak vast aan een hek, zoals in september bij Paleis Noordeinde. En al een keer of zeven werd hij door de politie opgepakt. ,,Mijn familie snapt er niks van”, zegt hij. ,,Mijn zoon vindt dat ik me puberaal gedraag.”