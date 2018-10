Klimaatwetenschapper luidt alarmbel: 'hittegolven worden de norm'

Maar de professor, vorig jaar door Forbes nog uitgeroepen tot één van de dertig toonaangevende jonge wetenschappers in Europa, merkt ook op dat het zover niet moet komen, op voorwaarde dat de politiek zich houdt aan de doelstellingen van de klimaatconferentie in Parijs in 2015. ,,Ook dan gaan we meer droogte zien, meer overstromingen, maar de gevolgen zullen beheersbaar zijn. De wetenschap heeft haar werk gedaan: de bewijzen en de modellen liggen op tafel. Nu moet de politiek een keuze maken. Het tij kan nog gekeerd worden", aldus Thiery in een interview in De Zondag.