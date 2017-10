Kliniek Den Dolder huurt beveiligers in na incident

Afgelopen donderdag zou op het terrein van de instelling een vrouw achterna zijn gezeten door een man. De instelling onderzoekt wat er precies is gebeurd en of een cliënt erbij betrokken was.



Het incident zou zijn gebeurd ter hoogte van de afdeling waar P., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber uit Utrecht, zat totdat hij werd opgepakt. Het liep goed af doordat een voorbijganger die op het terrein woont, ingreep. Aventurijn heeft besloten dat vanaf nu 24 uur per dag beveiliging op het terrein aanwezig is. Eerder werd al bekend dat ook de politie de komende week meer zal surveilleren.



De politie wilde vandaag nog niet ingaan op vragen over de melding, maar hield het erop dat de kwestie de aandacht van de politie heeft.