Kliniek geeft alsnog medische dossiers van Thijs H.

Dat meldt de rechtbank in Maastricht vanmiddag. Het OM wil inzage in alle relevante medische informatie om alle feiten op een rij te krijgen en te kunnen beoordelen in hoeverre Thijs H. daadwerkelijk in een psychose verkeerde toen hij begin mei toesloeg. Aanvankelijk weigerde de ggz-kliniek deze informatie te verstrekken, waarop het OM dit wilde afdwingen via de rechter. Dat is nu niet meer nodig, omdat de dossiers alsnog overhandigd zijn.

De 27-jarige Hagenaar vermoordde toen drie wandelaars in Den Haag en op de Brunssummerheide. Hij was in behandeling voor zijn psychische problemen, al weigerden GGZ-instellingen Thijs H. meermaals op te nemen ondanks noodkreten van zijn ouders daags, zoals deze nieuwssite vorige week onthulde. Waarom H. niet opgenomen werd, is onduidelijk: ggz-instelling Mondriaan weigert commentaar op de kwestie.

In de rechtszaal verklaarde H. in augustus de moorden gepleegd te hebben omdat hij ‘opdrachten’ hiervoor kreeg, via nieuwsberichten en kentekens.

