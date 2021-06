Kliniek moet identiteit spermadonor bekendmaken, rechter stelt donorkinderen in het gelijk

Een spermadonor die ondanks een eerdere belofte contact weigert met zijn donorkinderen, moet zich alsnog bekendmaken. De kliniek waar hij doneerde, moet zijn gegevens verstrekken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak van vijf donorkinderen en vier ouders tegen Medisch Centrum Kinderwens en de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB).

De donorkinderen stapten begin maart naar de rechter. Ze eisten de identiteit te weten van de spermadonor door wie ze verwekt zijn. De Haagse rechtbank stelt hen en de ouders nu in het gelijk. De gegevens moeten binnen vier maanden verstrekt worden, tenzij de donor ‘zwaarwegende belangen’ heeft om te weigeren. Het vonnis moet uitgevoerd worden, ongeacht een hoger beroep.

Tim Bueters, advocaat van de donorkinderen en ouders, noemt het vonnis ‘baanbrekend'. ,,Dit is een prachtige uitkomst en heel belangrijk voor een heel veel andere donorkinderen.’’

B-donor

De meeste spermadonoren bleven anoniem (een A-donor, tot een wetswijziging in 2004 dat verbood. Maar sinds eind jaren 80 kon een spermadonor er ook voor kiezen een B-donor te zijn. Die valt dan onder de wetgeving Donorgegevens kunstmatige bevruchting, wat betekent dat het op bepaalde momenten mogelijk is om meer informatie te krijgen over deze donor.

De man, die bij MC Kinderwens geregistreerd stond als ‘donor 605’, doneerde daar sinds eind jaren 90 als zo'n B-donor. Hij ging er destijds mee akkoord dat de donorkinderen vanaf hun 16de jaar contact met hem mochten opnemen. De ouders kozen daar bewust voor. De afspraken waren ook op papier vastgelegd.

Toen de donorkinderen op latere leeftijd zijn gegevens opvroegen bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB), waar alle donoren geregistreerd staan, kregen ze nul op het rekest. De man wenst bij nader inzien toch anoniem te blijven.

Wisselen

Een overgangsregeling in de wet bood B-donoren de ruimte alsnog te wisselen naar een anoniem donorschap. Dan moeten er wel ‘zwaarwegende belangen’ zijn. Die afweging is niet in de wet opgenomen, omdat de overheid er geen rekening mee hield dat ‘bekende’ donoren toch liever ‘anoniem’ wilden blijven.

‘Donor 605’ heeft van die ruimte gebruikgemaakt. De donorkinderen en hun ouders zijn daar nooit over geïnformeerd. Ze klopten meerdere keren tevergeefs aan bij MC Kinderwens en SDKB. Uiteindelijk moesten ze naar de rechter stappen om hen te dwingen de persoonsgegevens te verstrekken.

De rechtbank in Den Haag beslist nu dat die overgangsregeling niet van toepassing is op ‘donor 605’. ,,Deze wet staat niet in de weg dat klinieken in individuele gevallen gemaakte afspraken met donoren en wensmoeders over de verstrekking van donorgegevens respecteren’’, aldus de rechtbank.

Verplicht

De SDKB moet eerst een belangenafweging maken voordat de gegevens verstrekt mogen worden. Maar Medisch Centrum Kinderwens (MCK) heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, stelt de rechtbank. ,,MCK is dus nog altijd bevoegd, en in dit geval ook verplicht, om de donorgegevens van donor 605 aan de kinderen te verstrekken.’’

Volgens advocaat Bueters moet een 'zwaarwegend belang' van de donor wel heel bijzonder zijn. ,,Dat blijft een kwestie van interpreteren, maar er moet dan sprake zijn van een extreem uitzonderlijk geval.''



,,Het is moeilijk uit te leggen wat er in me omgaat’’, zei de 19-jarige Sherida, een van zijn donorkinderen, eerder tegen deze nieuwssite. ,,Ik wil gewoon weten wie hij is. Het is zo onrechtvaardig dat dat nu niet kan. Hij is niet mijn vader, maar wel de helft van wie ik dna heb.’’

Besodemieterd

Haar moeder, die door haar huisarts naar MC Kinderwens was doorverwezen, zei eerder tegen deze nieuwssite dat ze zich ‘besodemieterd’ voelde. ,,Ik heb er geen woorden voor. Ik voel me heel schuldig naar mijn dochter. Haar hele leven heb ik haar altijd verteld dat ze op latere leeftijd contact kan hebben met de donor. Daar heb ik ook voor getekend. Die belofte kan ik niet inlossen. Mijn vertrouwen is beschaamd.’’

De SDKB zegt de donor meerdere brieven te hebben gestuurd. In zijn reacties laat de donor weten dat hij niet instemt met het bekendmaken van zijn gegevens. MC Kinderwens snapt dat het ‘een bijzonder teleurstellende keuze’ is voor de betrokken moeders en kinderen, maar zegt dat ze door de wet aan handen en voeten gebonden is.

,,Wij erkennen de wenselijkheid vanuit de donorkinderen en hebben geen belang om de identiteit van een donor af te schermen”, zei directeur en gynaecoloog Arne van Heusden eerder tegen deze site. ,,Maar in het huidige netwerk van regels en wetten is het voor ons niet mogelijk om hier een keuze in te maken.”

Tweede rechtszaak

Het was de tweede keer dit jaar dat donorkinderen naar de rechter stapten om te eisen dat een spermadonor zijn identiteit prijsgeeft. Donorkind Maria spande in januari een rechtszaak aan tegen het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate om de identiteit van haar verwekker, spermadonor K34, die ook terugkwam op zijn belofte om zich bekend te maken aan de donorkinderen.

De rechter ging daar niet in mee, maar stelde wel dat de wet moet worden aangepast om de belangen tussen donorkind en donor te kunnen afwegen. De overheid heeft onvoldoende erkend dat donoren hun instemming later zouden kunnen intrekken, aldus de rechtbank in Arnhem. Daarmee wordt een grondrecht van donorkinderen geschonden.

