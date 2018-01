KLM annuleert 228 vluchten vanwege storm

Vooral tijdens de ochtendspits worden problemen verwacht. ,,In de nacht en de vroege ochtend valt er in het noord-oosten sneeuw", legt Woei uit. Het kan dan tijdelijk glad worden. ,,Het is in elk geval oppassen geblazen op de weg."



Ook tijdens de ochtendspits kan men al hinder ondervinden van de zware windstoten. Een gebied met neerslag trekt dan van west naar oost over ons land. In het noordoosten is in de vroege ochtenduren kans op gladheid door sneeuw.



De sneeuw gaat in de tweede helft van de ochtend over in regen, de gladheid verdwijnt dan weer. Ook de wind neemt in de loop van de middag geleidelijk af in kracht.