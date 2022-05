KLM beperkt verkoop tickets voor vluchten vanaf Schiphol vanwege aanhoudende chaos

,,We krijgen veel vragen van klanten die de rijen vanwege de security hebben gezien en het niet aandurven vanaf Schiphol te vertrekken”, zegt een woordvoerster. KLM biedt een omboekingsregeling aan. In een toelichting aan reizigers stelt de luchtvaartorganisatie dat de rijen ‘veel langer’ zijn dan normaal. ,,Dat heeft veel impact op de wachttijd.”

Nieuwe deuk

De stap van KLM, hoofdgebruiker van Schiphol, is een nieuwe deuk in het imago van de nationale luchthaven. Vandaag bleek uit een inventarisatie van deze site al dat reizigers massaal zoeken naar vluchten vanaf andere regionale luchthavens. Op boekingssites zijn vliegreizen vanuit Rotterdam en Eindhoven erg in trek .

Het is ook vandaag, op Hemelvaartsdag, druk op Schiphol. Reizigers met een Europese bestemming schatten hun wachttijd om de security te bereiken op ongeveer drie kwartier. Voor intercontinentale vluchten is dat wat korter. De rijen van vele honderden meters lang die reizigers door moeten om de security te bereiken, vinden zij goed doorlopen.

Actieplan

Schiphol heeft vandaag een actieplan gepresenteerd om in de zomerperiode grote drukte op de luchthaven tegen te gaan. Het plan bestaat uit vier punten: 1) het werven van meer medewerkers, zoals beveiligers, 2) het aantrekkelijk maken van werken op Schiphol, 3) het optimaliseren van de doorstroming van passagiers en 4) het maken van afspraken met luchtvaartmaatschappijen over planning van vluchten.

Volgens Schiphol moet met deze maatregelen de verwachte zomerdrukte in goede banen worden geleid. ,,Het is niet zo dat reizigers niet meer in de rij zullen staan, maar we doen wel de belofte dat wij er alles aan doen om reizigers een voorspelbare en aangename Schiphol-ervaring te bezorgen”, aldus topman Dick Benschop in een verklaring.