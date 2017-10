KLM bereikt akkoord over pensioenen

170.000 vrijwilligers voor reanimatie bij hartstilstand

7:07 In Nederland is een mijlpaal bereikt van 170.000 mensen die zich als burgerhulpverlener hebben aangemeld om zo nodig te helpen bij een reanimatie. Volgens de Hartstichting is Nederland daarmee het eerste land ter wereld met een 'fijnmazig en landelijk netwerk van geregistreerde burgerhulpverleners die kunnen reanimeren wanneer zij een alarm ontvangen via een oproepsysteem'.