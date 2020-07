Klokkenluider die diefstal atoombomgeheim in smiezen had na 45 jaar erkend

Man ontvoert eigen zoon (7) voor ogen moeder: politie­hond grijpt hem na klopjacht

14:14 Een 39-jarige man die gisteravond na een klopjacht door de politie in Aalsmeer is gearresteerd, had eerder op de dag zijn 7-jarige zoon ontvoerd. Hij zou bij het wegnemen van zijn zoon bij zijn moeder een wapen hebben getoond. Uiteindelijk greep een politiehond de man. De zoon is ongedeerd.