Klokkenluider in WODC-affaire verbijsterd na aangifte Justitie

Niet meer veilig

Ferd Grapperhaus zei na de affaire nog dat hij niet op zoek was naar de mensen die hadden gelekt. ,,Ik kan u verzekeren dat er ook geen enkel onderzoek is gedaan naar wie dat verder zou zijn geweest. Dat is in ieder geval ook niet de cultuur die ik voorsta, dat wil ik hier hardop zeggen’’, zei Grapperhaus in januari vorig jaar in de Tweede Kamer.



Maar gisteren kwam hij daar op terug omdat medewerkers hadden geklaagd. Ze voelden zich niet veilig meer nadat stukken van hen waren gelekt. ,,En als werkgever trek ik mij dat aan’’, zegt de minister nu. De klokkenluider voelt die andere opstelling als een dolksteek in de rug. Niet de klokkenluiders zouden moeten worden vervolgd, maar de ambtenaren die probeerden conclusies te beïnvloeden, zo laat hij via zijn advocaat Michael Ruperti weten.