Klokkenluider vliegbasis Eindhoven doet aangifte tegen commandanten

Van Wulfen denkt aan te kunnen tonen dat voormalig plaatsvervangend commandant van de Luchtstrijdkrachten Mario Verbeek en oud-squadroncommandant Edwin Swenger leugens hebben verteld in de zaak over de vervalsing van zijn medisch dossier. Ze legden hun verklaringen bij de tuchtrechter onder ede af. De oud-piloot beschuldigt zijn voormalig squadroncommandant Swenger bovendien van valsheid in geschrifte en smaad en laster.

In de tuchtrechtszaak werd vliegerarts Derk Blikman in november berispt omdat hij zonder officiële diagnose een psychische stoornis noteerde in het medisch dossier van de piloot. Van Wulfen heeft het vermoeden dat de squadroncommandant heeft gelogen om de arts uit de wind te houden. Zo kon de arts worden vrijgesproken van schending van zijn beroepsgeheim, denkt hij.



De klokkenluider heeft eerder bij de marechaussee aangifte gedaan tegen verschillende ex-leidinggevenden maar tot een strafzaak of andere maatregelen heeft dat niet geleid. Wegens een gebrek aan vertrouwen in het optreden van de marechaussee wilde hij gisteren daarom aangifte doen bij de politie. De politie stuurde hem toch weer naar de marechaussee. Van Wulfen gaat er niet vanuit dat de marechaussee er deze keer wel een zaak van maakt maar dat weerhoudt hem niet. ,,Ik maak gebruik van mijn recht. Ze hebben verzinsels zitten presenteren.’’

Jarenlange strijd

De vliegerarts die in de tuchtzaak erkende dat hij een fout heeft gemaakt met het medisch dossier van de piloot heeft desondanks beroep ingesteld tegen zijn berisping. Zijn advocaat Melita van der Mersch bevestigt dat de arts het niet eens is met de uitspraak, maar gaat niet verder in op zijn argumenten voor het hoger beroep.