Kloof tussen stad en platteland steeds groter: ‘In Amsterdam heel andere problemen dan in Friesland’

Grootste stijging lonen in jaren, maar al dat extra salaris valt in het niet bij de hoge inflatie

De cao-lonen in Nederland zijn afgelopen zomer het sterkst gestegen in jaren. Toch gingen werknemers erop achteruit want de prijzen gingen overal veel sterker omhoog. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het sinds de eerste cijfers hierover uit 1973 niet voorgekomen dat de ontwikkeling van de cao-lonen zover achterbleef bij de inflatie.

6 oktober