Klopjacht op voortvluchtige crimineel Tilburg: verdachte niet gevonden

Pedofiele Belg maakt online afspraak om kind in Rotterdam te verkrach­ten

13:23 Een 40-jarige man staat vandaag in het Belgische Kortrijk voor de rechter om zich te verantwoorden voor een poging tot verkrachting en het bezit van kinderporno. De Belg had een afspraak gemaakt met iemand in Rotterdam om daar een minderjarige jongen te verkrachten in ruil voor duizend dollar, zo'n 880 euro.