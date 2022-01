‘Kluisverklaringen’ van geliquideerde aartsvijand van Ridouan Taghi zetten het criminele milieu op scherp

Man doodgescho­ten bij Zeeuws sportpark, verdachte(n) nog spoorloos

Bij een schietpartij in het Zeeuwse Goes is donderdagavond een man om het leven gekomen. Het incident vond rond 22.40 uur plaats, vlakbij sportpark Het Schenge. De politie is nog volop bezig met sporenonderzoek. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

