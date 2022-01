Knalkleur, clublogo, Friese vlag: is het ludieke mondkapje exit?

Effen mondkapjes, mondkapjes met bloemen, mondkapjes met ruiten, met vlinders, met rode pepertjes en - de bestseller- met panterprint. Ilja Stall (Mask Matters) heeft er sinds het begin van de pandemie duizenden en duizenden van verkocht. En tja, concludeert ze, die handel is waarschijnlijk over. ,,Ik ga ervan uit dat het medische mondkapje op korte termijn verplicht wordt en baal daar als ondernemer van maar ga er natuurlijk niet tegenin. Ook ik vind: we moeten alles doen om corona te stoppen.’’

Volledig scherm Supporters met PSV-mondkapjes. © ANP

Ommezwaai

Toch verbaast de ommezwaai Stall, die zelf het liefst een mondkapje met sterretjes draagt. ,,Ik ben ervan overtuigd dat een stoffen mondkapje óók helpt. Probeer maar eens een waxinelichtje uit te blazen als je er een op hebt: lukt niet. Stof is ook veel duurzamer. Je kan het keer op keer wassen.’' Nog een voordeel: het vrolijkt de boel op. ,,Je kan er iets modieus mee doen, het afstemmen op je outfit.’' Ook Paul van Hummel (website Rustaagh) ziet de handel in mondkapjes met guitige teksten (‘Tebbie nou op je muil’, ‘Blijf uit mijn aura’, ‘Gaat alleen af voor wijn’) op korte termijn in rook op gaan. ,,We hebben er aan het begin van de pandemie heel veel van verkocht en dat was belangrijk, want veel van onze andere handel viel stil. We verkopen vooral kleding voor feesten en evenementen.’’

Volledig scherm Voormalig zorgminister Hugo de Jonge met een bij zijn pak passend mondkapje. © ANP

Humor

Ook Van Hummel, die er zelf het liefst een met de bedrijfskreet ‘Rustaagh’ op zet, gaat de geintjes in het straatbeeld missen. ,,Het is allemaal al zo somber en zo komt er af en toe toch wat humor voorbij.’' Marco van Daalen (Vlaggenclub) heeft via de tijdelijke mondkapjesverkoop in ieder geval weer eens vastgesteld dat ze in sommige delen van het land een stuk trotser op hun afkomst zijn dan in andere. ,,Vooral onze exemplaren met de Friese en Groningse vlag liepen opvallend goed en ik vind het altijd leuk om die om me heen te zien. Het maakt mensen net wat minder anoniem.’’

Volledig scherm Een kleurig mondkapje zorgt voor wat vrolijkheid op straat. © Getty Images

Voetbalclub

Van Daalen, die zelf meestal met een exemplaar van zijn Mijdrechtse voetbalclub SV Argon rondloopt, heeft evenmin veel hartzeer van de mogelijke beleidswijziging. ,,Het grootste deel van mijn omzet haal ik niet uit mondkapjes maar uit vlaggen en vlaggenlijnen voor feestdagen, evenementen en congressen dus ik hoop vooral dat de lockdown snel voorbij is en als medische mondkapjes daarbij helpen: prima.’’

Volledig scherm Ook Máxima stemt haar gezichtsbedekking graag op haar outfit af. © ANP

