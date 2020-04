Knallende diplomatieke ruzie tussen ambassadeurs Amerika en China

De Chinese ambassadeur in Nederland, Xu Hong, reageert ongekend fel op de uitlatingen van zijn Amerikaanse collega in Nederland, Pete Hoekstra. Die verweet China vrijdag in een interview met deze krant dat het land waar de corona-uitbraak begon onvoldoende en onbetrouwbare informatie daarover aan de wereld zou hebben verstrekt. Andere landen, met voorop de Verenigde Staten, zouden daardoor in veel grotere problemen zijn gekomen dan nodig was geweest, stelt Hoekstra.