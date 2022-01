Knallende jaarwisseling ondanks vuurwerkverbod: Mobiele Eenheid op meerdere plaatsen in actie

VIDEOHet begin van het nieuwe jaar kende, ondanks het vuurwerkverbod, een knallend begin. Op veel plaatsen gingen auto's en vuilcontainers op straat in vlammen op. De Mobiele Eenheid moest in meerdere gevallen in actie komen en er werden diverse aanhoudingen verricht. Hulpdiensten ontvingen naar schatting zo'n tien procent meer oproepen dan vorig jaar. Toch werd het veelal ‘beheersbaar’ genoemd.

Coronajaar 2021 werd door het gehele land afgesloten met knal- en siervuurwerk. Het vuurwerkverbod weerhield een groot aantal mensen niet om knallend de straat op te gaan. Ook dit jaar moesten auto's, scooters en vuilcontainers het ontgelden. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, werden voertuigen in de as gelegd. Ook raakten woningen beschadigd door brand.



Het beeld uit de Randstad komt overeen met dat op andere plaatsen in het land. Ook in de provincies Brabant, Zeeland, Overijssel, Gelderland, Drenthe, Groningen en Friesland werd brandgesticht en met vuurwerk gegooid. In sommige gevallen moest ook daar de politie ingrijpen, omdat hulpdiensten werden belaagd. In Groningen kwam even na middernacht de Mobiele Eenheid in actie vanwege het gooien van vuurwerk naar de brandweer.



In Friesland moest de ME ingrijpen bij een brand in het dorp Kollumerzwaag, waar onder meer een caravan in brand werd gestoken. Een grote groep mensen, grotendeels jongeren, maakte het de brandweer lastig bij bluswerkzaamheden. De Mobiele Eenheid moest het eveneens ontgelden en werd bekogeld met vuurwerk. Eén persoon werd gearresteerd wegens openlijke geweldpleging.

‘Dit is onacceptabel’

Ook in de dorpen Tzummarum en Marrum kwam de ME eraan te pas om de brandweer ruimbaan te geven. Agenten werden daar bekogeld met flessen en vuurwerk. Eén agent raakte gewond. ,,Er zijn veel meldingen, maar vooral van kleine branden en weinig ongeregeldheden”, liet een Friese brandweerwoordvoerder weten. ,,Er is weinig geweld gebruikt richting brandweer, maar dus wel richting politie. Dat is onacceptabel.”

De gemeente Noardeast-Fryslân had Marrum, net als de dorpen Anjum en Ferwert, eerder op de dag aangewezen als veiligheidsrisicogebied vanwege rellen in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen raakte een agent ernstig gewond aan zijn gezicht na te zijn geraakt door een stuk glas dat werd gegooid. Een 27-jarige man uit Noardeast-Fryslân werd aangehouden voor het gooien naar de agent.



Volledig scherm Feestvierders op de Dam tijdens oud en nieuw. Even na middernacht ontruimde de politie het gebied. © ANP

Dam schoongeveegd

In hoofdstad Amsterdam verzamelden zich ondanks de coronamaatregelen duizenden mensen op de Dam. De 3000 á 4000 aanwezigen telden af naar twaalf uur en er werd ook vuurwerk afgestoken. De politie veegde even na middernacht een deel van het gebied rond het Nationaal Monument leeg. De Dam werd zo’n drie kwartier later weer vrijgegeven. Op dat moment waren er nog enkele honderden personen aanwezig.



Elders in Amsterdam, en binnen de provincie Noord-Holland, kregen politie en brandweer ook te maken met brandstichting. Gedurende de nacht werden 32 mensen aangehouden, waarvan zeventien voor brandstichting, mishandeling of het afsteken van illegaal vuurwerk. Op sommige plaatsen komen meldingen van vechtpartijen en zwaar vuurwerk binnen, maar van grote incidenten in de provincie is volgens de politie geen sprake.



In een aantal plaatsen, zoals in Volendam en Zaandam, werden agenten evenwel bekogeld met vuurwerk. Een verdachte in Den Helder sloeg eerst een politieman - die niet aan het werk was - met een glas op zijn hoofd en mishandelde bij de aanhouding een andere agent en iemand van de marechaussee. Ook werden in meerdere plaatsen illegale feesten beëindigd. Dat gebeurde zonder problemen, aldus de politie.



Volledig scherm Aan de Nachtwachtlaan in Amsterdam ging een auto in vlammen op. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. © AS Media

Meer oproepen

‘Veel kleine containerbranden en buitenbrandjes’, bezorgden de veiligheidsregio’s het meeste werk. Door het vuurwerkverbod is het algemene beeld dat nieuwjaarsnacht veel rustiger verliep dan toen er wel vuurwerk mocht worden afgestoken. Ondanks de relatieve rust was het afgelopen oudejaarsdag en -nacht wel drukker dan tijdens de vorige jaarwisseling, toen er eveneens een algemeen verbod op vuurwerk gold.



Door het vuurwerkverbod deden zich vorig jaar aanzienlijk minder ongelukken voor. Er meldden zich toen 108 personen met letsel bij de ziekenhuizen en 275 op de huisartsenposten. Tijdens de jaarwisseling van 2019 op 2020 lag het aantal op zo’n 1300. Uit de data van Alarmeringen.nl, een website die de zogenoemde P2000-oproepen bijhoudt, kregen de hulpdiensten tijdens oudjaardag zo’n tien procent meer oproepen dan vorig jaar.



Er kwamen zo’n 4600 meldingen binnen, volgens de site. Vorig jaar ging het om zo’n 4200 oproepen van politie, brandweer of ambulance. Tussen 18.00 uur en middernacht moesten de meldkamers de hulpdiensten ruim 1600 keer alarmeren. Ongeveer 5 procent meer dan in 2020 op oudjaarsavond. Het daadwerkelijke aantal meldingen van de hulpdiensten ligt waarschijnlijk hoger, zegt Wilbert de Vries van Alarmeringen.



Volledig scherm Feestvierders luiden het nieuwe jaar in bij de Erasmusbrug in Rotterdam. © ANP

‘Het lijkt rustig te zijn’

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sprak in aanloop naar middernacht van een ‘beheersbaar’ verloop van de dag. ,,Het is druk, met veel meer meldingen dan op een normale dag’’, klonk het. Tijdens de nacht woedden een drietal ‘middelbranden’, waaronder in een school. Jongeren hinderden daarbij de hulpverlening, waardoor ter ondersteuning van politie en brandweer de Mobiele Eenheid moest worden ingezet.



,,De nacht is nog jong en het landelijke beeld weet ik niet, maar het lijkt rustig te zijn’’, zei oogarts Tjeerd de Faber rond half twee. Het Oogziekenhuis Rotterdam had tot dat moment slechts één vuurwerkslachtoffer binnen gehad. ,,Waar dat andere jaren, op vorig jaar na, op dit tijdstip zo’n tien patiënten zouden zijn.’’ De Faber sprak van een ‘heel rustige nacht’. Later op de dag wordt de definitieve oudejaarsbalans opgemaakt.



Elders in de regio kwam het evenwel tot grotere ongelukken. Ondanks het vuurwerkverbod waren overal donderende knallen te horen. Een stuk vuurwerk zorgde er in Berkel en Rodenrijs, net onder de rook van de Maasstad, voor dat iemand zijn voet kwijtraakte toen een tas met vuurwerk explodeerde. Het Mobiel Medisch Team en een ambulance kwamen ter plaatse om de man te helpen. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.



Volledig scherm De brandweer in Rotterdam in actie bij een autobrand. Op meerdere plaatsen in de stad waren vannacht branden. © AS Media

Mooi weer

,,Het is bekend dat de hulpdiensten tijdens enorme pieken, zoals rond de jaarwisseling, lang niet alle meldingen die binnenkomen ook daadwerkelijk als alarmeringen via P2000 verzenden”, klinkt het. ,,Als de brandweer bijvoorbeeld toch al onderweg is naar een buitenbrandje, dan kunnen ze net zo goed even doorrijden naar een andere locatie.” Toch spreken ook andere veiligheidsregio's van een ‘beheersbare’ jaarwisseling.



Ook in Den Haag hadden de hulpdiensten vannacht vooral de handen vol aan het blussen van brandjes. De situatie is echter ‘zeer beheersbaar’, liet een gemeentewoordvoerder weten. ,,Vooral in het eerste uur van het nieuwe jaar moesten op sommige plekken auto’s, scooters en vuilnisbakken het ontgelden.’’ Mogelijk door ‘het mooie weer’ zouden er meer brandjes zijn dan vorig jaar tijdens oudjaarsnacht.



Volledig scherm In Den Haag moest de politie buurtbewoners wegsturen zodat de brandweer het vuur op straat kon blussen. © District8

‘Het hoort erbij’

,,Het regent niet, dan zijn mensen eerder geneigd de straat te gaan’’, weet de woordvoerder. Om een beeld te krijgen van de situatie in zijn stad liep de Haagse burgervader Jan van Zanen tijdens de jaarwisseling mee met een aantal politiebureaus. ,,Ik ben hier om deze hardwerkende mensen een hart onder de riem te steken”, zei Van Zanen, wijzend op agenten die een groep feestgangers bij open vuur vandaan hield.



Bij een brand in de hofstad liepen vijf woningen schade op. Er raakte niemand gewond, maar de bewoners moesten wel elders de nacht doorbrengen. De sfeer werd even grimmig toen een paar beschonken Hagenaars de hulpverleners en een persfotograaf het werk beletten. Agenten werden uitgescholden. ,,Natuurlijk ben ik er dan ook bij op een beruchte plek als deze’’, zei de burgemeester. ,,Het hoort erbij.’’



De hulpdiensten in Den Haag krijgen tijdens de jaarwisseling al tientallen jaren twee tot drie keer zoveel meldingen als andere steden in de Randstad. ,,Het was altijd een traditie om met de jaarwisseling je rotzooi op straat te zetten en in de fik te steken’’, aldus brandweercommandant Esther Lieben. Alle zevenhonderd vrijwillige en beroepsbrandweerlieden werden ingezet. ,,Het is altijd uit de hand gelopen hier in Haaglanden.



Volledig scherm Twee geparkeerde auto's in Bunschoten-Spakenburg vielen volledig aan de vlammen ten prooi. © AS Media

Regen van autobranden

Zowel in aanloop naar de jaarwisseling als tijdens de nacht kreeg Utrecht te maken met meldingen van autobranden. Niet alleen in de stad zelf, maar ook in Lunetten, Renswoude en Nieuwegein, gingen meerdere auto's in vlammen op. Bij congrescentrum ‘t Veerhuis brandde een bestelbus volledig uit en liep ook het pand brandschade op. In de Utrechtse Geuzenwijk ontstond woningschade bij een zware explosie.



,,In eerste instantie leek er sprake te zijn van een gasexplosie’’, verklaarde woordvoerder Patricia van Trigt van de Veiligheidsregio Utrecht. ,,Maar brandweerlieden constateerden dat vermoedelijk vuurwerk de oorzaak was van de ontploffing nadat dit naar binnen werd gegooid bij de woning.” Op het moment van de klap was er niemand in de woning aanwezig, waardoor niemand bij de explosie gewond raakte.



Kort na middernacht uur stonden in de wijk Kanaleneiland zeker drie auto’s in brand. Na te zijn geblust, werden wrakken weggesleept. Rond één uur vloog een taxibusje voorzien van een gastank in brand. Er ontstond een fikse steekvlam op het moment dat de tank lek raakte. In de Utrechtse plaats Zeist kwam het tot onrust als een berger een van de autowrakken wil weghalen. Hij staakt op verzoek van politie het werk.

