KNMI beëindigt code oranje: overlast beperkt tot windstoten, hagel en veel neerslag

Update/videoDe voorlopig laatste warme dag in de hittegolf die over Nederland ging, is zondag geëindigd met flinke onweersbuien op meerdere plekken in het land. Het KNMI riep voor het hele land aanvankelijk code geel uit. In de loop van de middag en avond werd dat verhoogd naar code oranje. Hevige onweersbuien met hagel en zware windstoten trokken over verschillende provincies, met flinke wateroverlast tot gevolg.

Een front met buien trok sinds zondagmiddag vanuit het zuiden over het land. In Zeeland, delen van Noord-Brabant en Limburg regende het flink. Daarna volgden Zuid-Holland, Noord-Holland en het oosten van het land. Tot slot waren de noordelijke provincies aan de beurt. De code oranje gold er tot 01.00 uur. Het onweer ging op sommige plaatsen gepaard met flinke hagel en windstoten van 75 kilometer per uur. Plaatselijk viel veel neerslag.

Lees ook Play PREMIUM Wéér een hitterecord in De Bilt, en daar zijn de Biltenaren best trots op Lees meer

Code oranje betekent in de woorden van het weerinstituut: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn.

Code geel betekent: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name onderweg.

Lees door onder de tweet.

Wateroverlast

In Limburg stonden zondagmiddag al op verschillende plekken straten blank. Ook waaiden veel takken van bomen. De brandweer rukte er verschillende keren uit voor stormschade en wateroverlast. Dat gebeurde met name in Merkelbeek, Schinnen, Hoensbroek en Brunssum. Op diverse plaatsen viel in korte tijd erg veel regen of hagel.

In Zeeland begonnen de buien rond half vijf 's middags. Vanwege het warme weer waren veel mensen buiten. Aan de Walcherse kust werden strandbezoekers verrast door de plotse weersverandering, die gepaard ging met veel regen, harde wind, onweer en hier en daar ook hagel. De strandwacht haalde op veel plekken mensen zo snel mogelijk het water uit. Het leverde enigszins chaotische taferelen op van mensen die - vaak nog in zwemkleding - in allerijl een droge plek probeerden te vinden. Anderen bleven waar ze waren om de prachtige, donkere luchten te fotograferen of te filmen:

Volledig scherm Onheilspellende wolken bij het strand van Vrouwenpolder. © Gert Ploeg

Volgens brandweerwoordvoerder Mark Bosma van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen tussen 20.00 en 22.00 uur circa vijftien stormschademeldingen binnen, waarbij het merendeel kwam vanuit de omgeving Zutphen en de Achterhoek. ,,Vanavond hebben we een aantal meldingen gehad van omgewaaide bomen en takken op de vluchtstrook van de A50.’’

In het hele land worden blikseminslagen, omgevallen bomen en volgelopen straten gemeld. Vanwege het noodweer moest een Boeing van KLM uitwijken. In plaats van een landing op Schiphol werd er geland op Groningen Airport.

null Een Boeing 737 van @KLM #KL1604 vanuit uit Rome Fiumicino is uitgeweken naar Groningen Airport #Eelde vanwege noodweer boven Schiphol Airport. Een landingspoging werd afgebroken waarna het toestel nog enige rondjes heeft gevlogen in de omgeving. Hierna uitgeweken naar Groningen. pic.twitter.com/cytAKkydZv

Hittegolf

Zondag was weer een piekdag wat hitte betreft. Het werd 26 tot 31 graden. De 37 graden van afgelopen week werd niet gehaald, maar het was wederom benauwd. Na de regen is het gedaan met de benauwdheid en gaan we terug naar ‘typisch Nederlands zomerweer’, met vandaag, dinsdag en woensdag temperaturen van 22 tot 26 graden. Er zijn stapelwolken en ‘s avonds kan er een buitje vallen. De wind komt weliswaar vanaf zee, maar is niet heel verkoelend. ,,Want hij komt vanuit het warme zuiden’’, zegt Blok. ,,En het zeewater is de afgelopen week ook aardig op temperatuur gekomen.’’

De nachten worden in elk geval eindelijk aangenamer. Vanaf maandag geeft de thermometer ‘s nachts nog hooguit 15 á 16 graden aan.

null Het werd vandaag opnieuw recordwarm. Voorlopig is dit de laatste recordwarme dag. De details vind je inhttps://t.co/DiDNOE1AeC pic.twitter.com/jgkxLVWj2Q

Laatste stuiptrekking

Het lijkt er sterk op dat donderdag en vrijdag dan weer wat warmer worden; in Limburg kan het kwik zelfs stijgen tot 30 graden.



,,Ik zou bijna zeggen: een laatste stuiptrekking van de zomer’’, aldus Blok.



,,Alles wijst erop dat het vanaf zaterdag koeler wordt, bijvoorbeeld met meer stapelwolken. Het wordt dan nog 18 á 23 graden. Dan ben je die hittegolf snel vergeten’’, lacht hij.

Volledig scherm Ongeval Oude liesboslaan Breda. © MaRicMedia

Volledig scherm Foto ter illustratie. © © iStock/Thinkstock

Bekijk onze trending video’s: