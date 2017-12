KNMI: Code geel vanwege gladheid

Potvis overleed waarschijnlijk door darminfectie

16:45 De potvis die is aangespoeld op het strand van Domburg is waarschijnlijk overleden door een ernstige darmafwijking. Dat stelt onderzoekster Lonneke IJsseldijk van Universiteit Utrecht nadat de sectie op het karkas vandaag werd afgerond. Microscopisch onderzoek van de stukken potvisdarm moet volgende week definitief uitsluitsel geven over de doodsoorzaak.